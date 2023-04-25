桃園市楊梅警分局前往轄區醫療院所向民眾宣導交通安全觀念。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

據交通部道安會資料顯示，老人事故死傷人數逐年攀升，為溫馨提醒年長者騎車及行人安全觀念，桃園市楊梅警分局除客語錄音、運用里長廣播宣導及發放交通安全宣導單外，也製作交通安全宣導短片透過臉書宣導，有鑑於高齡者出入醫療院所較為頻繁，所以在各醫療院所託播，讓長輩在候診的時候觀看，提醒長輩要注意交通安全。

楊梅警分局結合轄區怡仁醫院現地宣導，事故宣導影片於各候診間門口報到區螢幕視窗每20分鐘輪播一次，讓長輩在候診的時候觀看，透過實際發生事故影片，提醒長輩正確騎車及行人安全觀念。警方表示，會持續接洽其他醫療機構播放實際發生事故影片，加深年長者交通安全觀念。

楊梅警分局長張仁傑也呼籲，駕駛人行經路口務必慢看停，減速慢行並禮讓行人，無號誌路口應停車再開，警方對於車不讓人、闖紅燈、行人不依規定穿越道路等違規行為將加強執法，用路人務必遵守交通規則，勿有僥倖心態，以維交通安全。