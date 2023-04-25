工作與生活能夠達到平衡的「樂活職場」，是許多上班族追求的目標，也是找工作的考量之一；而全台直營的信義房屋，旗下有將近5000位員工，也積極替員工打造「好工作、好生活」，其中，就包括補助多元的運動社團運作，全信義房屋有數十個常態運作的社團，新冠疫情緩解後，各運動聯賽今年也紛紛恢復舉辦。有剛入職的新人加入信義房屋之初，就選擇加入羽球社，透過每週練球，不僅緩解工作的壓力，也能在輕鬆、團隊合作的氛圍下，拉近和同事間的距離，合作分工服務客戶更有默契。

目前在信義房屋中和復興店任職的王怡文，2020年以實習生身分加入信義房屋，順利轉正至今，總共拿過4次績效表現優異的「龍虎榜」表揚。她說，自己學生時期就喜歡打排球、籃球、羽球，喜歡隊友之間互相補位、替對方「喊聲」的氛圍，加入信義房屋後，發現有很多運動社團可以參加，也可以主動籌組社團，於是立刻加入羽球社。

王怡文說，透過每週固定和學長姐、同事打球，不僅可以舒緩緊繃的精神，甚至有不少店長也會來參加，彼此可以在輕鬆的氛圍下越來越熟識，當需要一起服務客戶時總會更有默契。

回想剛入行沒多久，王怡文即將簽到第一個委託，在與屋主碰面前，她利用自己的休假日準備資料、「自言自語」練習和客戶對話。沒想到，客戶一碰到她，認為她太年輕、準備得不夠充分，批評了一番後拒絕將房子委託給她銷售，一路哭著騎車回分店的王怡文，內心感到十分挫折。

這時，她的師父與店長除了安慰她，並沒有多說什麼，只邀約「明天來打球！」在球場上，王怡文將心中的難過、壓力徹底釋放出來，師父也把握機會，藉著球場上比較輕鬆的氛圍鼓勵她，還分享自己過去面對客戶的經驗。

頓時間，王怡文發現業務工作其實和打球很像，「在每次失敗／輸球後，發現自己的弱點在哪裡」，例如不會接殺球，回去就加強練習，同樣的，若客戶不滿意她沒經驗、不會講話，自己就要勤加鑽研這部分。藉著練球反思工作狀況、和工作夥伴間彼此補位，王怡文的工作表現也漸入佳境，績效亮眼更讓她成功獲得優渥的績效獎金。

其實，信義房屋已連續三度獲頒教育部體育署「運動企業」認證標章，不僅有數十個運動社團，包括羽球、籃球、登山、壘球、排球、瑜珈、生存遊戲、核心肌群訓練等，都是員工自發成立，再由公司每季提供經費補助；隨著疫情解封，員工期盼已久的羽球、壘球、籃球等聯賽也自3月起陸續開跑，報名踴躍，全台員工都可自由組隊，同場較勁切磋球技，獲獎隊伍還會由信義企業集團創辦人周俊吉親自頒獎。

除補助社團經費外，信義房屋首創的員工彈性福利「信福幣」，在健康項目上也補助員工加入健身房、運動中心等機構運動；從2019年至今，申請金額已超過4000萬元，致力位員工打造「好工作、好生活」，揮別「工作奴」，而能成為兼顧工作表現與生活品質的「樂活族」。