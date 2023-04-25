印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）昨天在記者會上表示，第一階段的撤離計畫將安排538名印尼公民從蘇丹港搭船離開，中轉沙烏地吉達（Jeddah），接著返回印尼。她說：「這是由印尼駐蘇丹大使直接主導的第一階段撤離計畫。」

印尼當局統計，共有約1200名印尼公民居住在蘇丹，第一階段撤離計畫自23日開始進行，印尼「時代報」（Tempo）報導稱，撤離的538名公民中，有273名是女性、240名男性和25名嬰兒，將經由海路被載至吉達。

印尼外交部指出，大多數自蘇丹撤離的印尼公民是在當地留學的大學生、印尼移工、營多麵（Indomie）食品公司的員工，以及印尼大使館人員及其家屬。

印尼當局安排8輛巴士和1輛小型巴士接送公民，從首都喀土穆（Khartoum）至蘇丹港共830公里的路程必須經過15個檢查站。

勒特諾昨天說，目前538名公民正在蘇丹港的一個臨時地點休息，接著往吉達出發。她指出，由於接送印尼公民的巴士燃料有限，撤離計畫無法在一個階段全部完成。

勒特諾表示，接下來將進行第二階段的撤離計畫，共計還有298名印尼公民將離開蘇丹，他們大部分是大學生。勒特諾也在記者會上呼籲，仍在蘇丹的印尼公民聯繫印尼駐蘇丹大使館，以便參與第二階段的撤離計畫。

勒特諾說，已經有一支由印尼國軍（TNI）及外交部組成的小組搭乘軍機前往吉達協助撤離計畫。

勒特諾強調，因蘇丹內亂持續，撤離過程並不容易，她每一個小時都在掌握相關訊息，並向總統佐科威（Joko Widodo）報告。她說：「印尼持續與蘇丹當局溝通，以確保印尼公民安全撤離。」