而在量縮情況下，高價股表現也相對疲弱，世芯-KY（3661）、祥碩（5269）、緯穎（6669）、譜瑞-KY（4966）等千金股皆下跌逾2％，盤面以儲能、資訊服務、生技概念股表現相對強勁。

市場預期5月原油供需趨緊，提振市場樂觀情緒，油價連兩日收高。不過，投資人觀望，靜待經濟數據與大型科技股財報，美股四大指數漲跌互見，以能源與原物料類股表現最佳。

道瓊指數4月24日終場上漲66.44點（0.2％）、收33,875.4點。那斯達克指數下跌35.26點（-0.29％）、收12,037.2點。費城半導體指數下跌13.93點，（-0.12％）、收3,007.51點。其中，三大指數僅那指收黑約0.3％，標普500以能源類股表現最強，漲幅達1.5％，科技股表現最弱，下跌0.4％。

群益投顧指出，電子法說產業能見度低，以及5月美FOMC即將到來，成交量可能明顯萎縮，指數初步回檔修正走勢到季線暫時止跌，但是反彈力道不強。先留意月線反壓，展望後市，若大盤二度測季線當心湧現賣壓。

此外，亞系外資對PC看法轉正，上周瑞昱法說也表示PC市場已經觸底。市場資金偏好PC相關的緯創、十銓、機殼與電源供應營邦、富驊、偉訓、僑威，除了受惠PC、電競市場需求回升，擴展非PC領域業務也同步轉強。