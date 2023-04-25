國民黨高市議員邱于軒今（25）日公開在臉書爆料，市黨部一場研討會上，有名黃姓講師公開汙辱她，怒罵不要臉、抹見笑，市黨部主委羅世雄竟沒制止，她直說「KMT搞自己人」，要求羅世雄公開道歉。羅世雄解釋，當下不想把事端鬧大，後續會再溝通，還要邱別鑽牛角尖。

邱于軒表示，3月時國民黨高雄市黨部辦一場研習營，請某位黃姓講師，竟然當著所有與會人員的面，公開重複罵邱于軒不要臉、抹見笑，「就算現場我助理提出抗議，還是再次謾罵」！

邱于軒提到，自己與黃姓講師2018年就認識，但兩人因故節下樑子，之後在地方上只要有機會都不斷放壞話，但這次竟公開在市黨部的研討會場合侮辱她，更不解的是羅世雄主委在場竟沒制止，事後打電話抗議，羅也未置可否，認為那不是嚴重的事。

邱于軒感嘆說，黨籍議員前方打仗、後方桶刀！羅世雄主委用這種小人當講師、當心腹，用極度不尊重的話來罵自己的黨籍議員。這是怎樣的做法？對一位女性、黨籍議員這麼臭嘴！後續會按程序報中央考紀會和婦女部，希望黨中央秉公處理，也要求羅世雄主委公開道歉！

對此，羅世雄解釋，當天是安排資深媒體前輩與國民黨新生代經驗交流，但黃姓講師對於邱于軒有些「評價」，當場講了1、2句，邱的助理見狀也出面反駁，自己想說若再跳出來制止，反而會挑起事端，因此當下自己沒有出面制止。

針對邱于軒要求公開道歉，羅世雄直說，「這麼小的事情，無所謂道不道歉」，他還喊話大家趕快團結一致，打好立委、總統選戰比較重要，不要再鑽牛角尖了，但後續該做的溝通說明仍會處理。黃姓講師則私下說，不想對號入座，沒必要隨之起舞。