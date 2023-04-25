一名女網友在台北某停車場發現招牌寫臨停40元／時，原本還很開心，但仔細看上方有黑字寫「半小（時）」，質疑辨識不清、廣告不實，其他網友也說「支持檢舉」、「發動陷阱卡停車費超收」；但也有人認為是原本的半小時是被塗掉，留下的痕跡，稱「真的有被收半小時40的證據，再說欺騙」。

該名女網友在臉書「路上觀察學院」分享圖片，她在台北市區發現一處停車場的招牌寫著「臨停40元／時」和「單日最高250元／次」，不過後來她仔細看招牌，發現「40元／時」的上方有黑字寫著「半小」，不過黑字在深藍色的招牌上相當不易辨識，實際上應是80元／時。

一名女網友在台北某停車場發現招牌寫臨停40元／時，原本還很開心，但仔細看上方有黑字寫「半小（時）」，質疑辨識不清、廣告不實。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

原PO發文說「台北想停到一小40的停車場，我還是太天真了」，照片引起大量網友怒火，近5千個網友按讚、5百多則留言，稱「支持檢舉喔」、「賺錢不要用騙的啦！歡喜甘願才不會報應」、「發動陷阱卡停車費超收」、「這是廣告不實」、「時間單位真的要要求統一」、「歡迎支持跟台北市停車管理工程處檢舉，亦可寫1999檢舉」、「標示不清，而且手寫上去的很有問題」。

不過也有網友說「感覺那半小時已被塗掉了，真的有被收半小時40的證據再來說人欺騙」，也有人分享「可以去大安區看看，上次停5.5小時660$他X的」、「台中公益路有半小時30的」、「台南有一小時100，當日上限2400的停車場」、「忠孝敦化旁邊有50的，建國高架下面好像是40，用心找」。