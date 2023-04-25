民進黨桃園市議會黨團反擊朱立倫蓋球場天生不良。(蔡依珍攝)

藍營議員質疑前市長鄭文燦執政8年球場逢雨必淹，綠營反擊從規畫設計發包動工都是前縣長朱立倫任內完成的奇葩棒球場，西曬、逢雨必淹、車位不足都是天生設計出包，導致歷任縣市長幫忙擦屁股，直指朱立倫要負全責，請藍營議員不要自我雙標。

民進黨桃園市議會黨團說「樂天桃園棒球場」原名為「桃園國際棒球場」，2008年12月24日正式動工，到隔（2009）年12月完工啟用，從規劃、設計、發包、動工，都在前桃園縣長朱立倫時期完成，且天生設計就出現3大問題：方位設計完全反常識、興建過程急就章排水不佳逢雨必淹、停車位嚴重不足，都是朱立倫當時為了求快、求開工、求剪綵，導致設計違反專業，使用上問題層出不窮。

議員黃瓊慧說，因為方位設計反常識而蓋出的西曬球場，導致下午開打的球賽，包括打者、主審及球評等都要被迫直視太陽光，連同球迷也會被影響。朱立倫因一己之私，為求球場大門面向馬路，竟外行領導內行，違反設計球場基本原則：「避免西曬，影響比賽進行」蓋出奇葩方位棒球場，不是繼任縣市長編列預算可以處理的問題，根本是朱立倫好大喜功、一己之私生出天生缺陷球場，朱立倫要負完全責任，請藍營議員不要自我雙標。

議員王珮毓提到，排水是因興建過程只有短短11個月「急就章」，為滿足朱立倫收割政績的野心，導致球場滲水性不好，也造成2010年美國大聯盟的道奇隊來台表演賽時，原訂在桃園球場舉行，但道奇隊以排水不良為主因，拒絕在此比賽，重傷桃園形象。

議員魏筠提及，樂天桃園棒球場，偌大可容納1.2萬人的球場，但當時朱立倫卻只規畫100餘個停車格，連棒球場工作人員、球員都不敷使用，更何況來看球民眾？周邊民眾看球只能停在周邊道路上，導致交通打結。當時工程單位為了滿足前朱立倫收割政績野心，不僅草草規畫、貪快趕工，甚至為了拍馬屁，球場還放上朱立倫題字。

藍營議員昨在體育局工作報告猛攻各種球場排水問題，但因為球場原設計就有重大瑕疵，改善幅度效果有限，綠營建議市長張善政，應該透過公共工程體檢委員會，謹慎調查當時球場設計疏失責任歸屬，以及當時施工、監工單位是否有瀆職問題。

民進黨團幹事長彭俊豪說，前桃園縣長吳志揚時期球場權利金每年為30萬元，前桃園市長鄭文燦參考其他縣市球場營運，調整成每年350萬元，調整後同時要求球團回饋項目，包含提供免費門票給弱勢族群、辦理棒球推廣活動等。合約調整後球隊管理範圍擴大，其中「公益活動條款」，球隊仍可向球團申請租借，絕非藍營議員所說的喪權辱國。

綠營指出，鄭文燦對於推動棒球不遺餘力，硬體改建部分，協助球場更新LED大銀幕，提升球迷觀賽體驗。外野天橋昇降油壓改善，讓大型活動車輛更易方便進出，提升球場使用多元性。此外，卸任前也編列預算，協助修繕電梯、汙水處理、供水等設施，提供更好觀賽環境。

綠營強調，鄭文燦任內更強化屬地主義，讓職業棒球與城市行銷緊密結合，包含奪冠封王全市遊行、總冠軍賽於市府前大螢幕直播、搭捷運看球回程免費、市府相關主題日等，強化桃園市民與職棒球隊近密連結。藍營議員各種抹黑、去脈絡攻擊前朝，只是在掩蓋朱立倫一己之私導致球場諸多重大缺陷。