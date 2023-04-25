據美國之音引述多家美國媒體報導，美國總統拜登預計將很快簽署一份行政命令，限制美國對中國某些高科技領域的投資。上周四（4月20日），美國財政部長葉倫發表拜登政府對美中經濟關係願景的講話，強調美國的國家安全利益要優先於經濟利益。

彭博社的報導說，在拜登政府內部對這項措施進行了近2年的討論後，拜登總統計畫5月19日至21日出席在日本廣島召開的七國集團(G7)峰會前後簽署該行政命令，並希望得到盟國的認可。但美國政治新聞網站Politico的報導說，這項對中國投資限制措施有可能在本月內就推出。

拜登政府已經開始向美國商會等行業團體介紹該行政命令的內容，主要包括要求美國企業向政府通報對中國科技公司的新投資，以及禁止在晶片等關鍵領域進行對華投資。

《華爾街日報》引述「22V Research」的分析師的話報導，除晶片以外，人工智慧和量子技術等也可能在禁止投資的範圍之內，但一些常見的美國對華投資預計不會受到即將公布的行政命令的影響。《華爾街日報》3月份曾報導說，美國官員試圖阻止美國投資者向中國企業提供技術和資金，以用來提高中國軍事決策速度和準確性。

這些投資限制標誌拜登政府在經濟領域對中國採取的行動更進一步。去年10月，拜登政府實施出口管制，以限制中國獲取先進晶片的能力；白宮稱這些晶片可用於製造武器、侵犯人權並提高其軍事後勤行動的速度和準確性。

但美國財長葉倫上周在華盛頓發表對美中經濟關係願景的講話時表示，美國並不打算與中國全面脫鈎，但尋求與中國建立建設性和公平的經濟關係，採取某些針對中國的限制措施是出於國家安全考量，而不是獲得經濟上的競爭優勢。她說：「儘管這些政策可能會對經濟產生影響，但它們是出於直接的國家安全考慮。」

彭博社的報導說，行政命令的重點是美國公司在管理方面發揮積極作用的投資，涵蓋半導體、人工智慧和量子計算，包括風險投資和私募股權，以及某些形式的技術轉讓和合資企業。參與起草該行政命令的官員表示，它針對的是潛在的新投資，而不是現有的投資。美國官員說，投資限制的目的是為了切斷可能推進中國軍事能力的關鍵資金和技術。

Politico的報導說，拜登總統限制美國對華投資的行政命令原本預計去年完成，但由於白宮國家安全委員會與美國財政部之間一直存在分歧。去年考慮最多的五個主要產業領域分別是晶片、人工智慧、量子計算、生物技術和清潔能源，但現在看來生物技術和清潔能源行業可能會被排除。

4月21日中國外交部發言人汪文斌在被問到美國可能採取對華投資限制時批評，這是美國「打著國家安全的幌子，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化」，「中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。」

根據美國經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)的數據，截至2021年底，美國企業對中國的累計總投資金額接近1200億美元，其中約一半用於製造業，對電腦和電子產品的投資額約為128億美元。