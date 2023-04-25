網路社群「社會事新聞影音」今上傳一段影片，指大甲媽24日晚入廟駐駕新港奉天宮後，新港文昌國小前就爆發亂鬥衝突。（翻攝自「社會事新聞影音」∕呂妍庭嘉義傳真）

網路社群「社會事新聞影音」今上傳一段影片，指大甲媽24日晚入廟駐駕新港奉天宮後，新港文昌國小前就爆發亂鬥衝突，形容是「新港格鬥盃」，民雄分局警方表示，昨晚接獲民眾報案約3小時後就逮到6名嫌犯，初步了解疑似是已分手的男女朋友狹路相逢，又得知女方已結婚，雙方一言不合起口角，前男友與友人隨手拿起路邊的三角椎、橫桿，對著前女友一幫人一陣猛打，隨即鳥獸散，警方偵辦後將依傷害、妨害秩序等罪嫌將嫌犯移送法辦。

「新港格鬥盃」畫面拍到兩幫人馬先是相互叫囂，接著人少一方就被對方持棍棒猛打，甚至出現白衣男憤推白衣女的畫面，眼看對方駕車逃離，還拿三角椎砸車，衝突場面引來路人圍觀。

警方表示，雖然大甲媽遶境勤務從早到晚，但昨晚11點多接獲民眾報案後，立即展開調查，漏夜查出前男友一行人9人，前女友、現任丈夫和友人共5人，因不約而同來新港看熱鬧，結果狹路相逢，疑先起口角後爆肢體衝突，由於涉嫌施暴民眾都是嘉義人，今凌晨2點多就陸續帶回6人，另同樣涉案3人身分也已掌握。

警方強調，此次衝突事件與大甲媽遶境無關，主要是男女感情糾紛導致，已依法嚴辦，不會寬待。

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