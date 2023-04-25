逍遙園修復前後外觀。（高市文化局提供／袁庭堯高雄傳真）

隱身鬧區、日式與和洋融合風格的「逍遙園」是熱門網美打卡景點，日前獲文資界奧斯卡、「第六屆國家文化資產保存獎」。文化局表示，「逍遙園」暨2020年「打狗英國領事館」獲該獎後，此次在8縣市12案件中脫穎而出，成為保存維護類唯一獲獎者，體現高雄文資能量厚積薄發。

文化部自2000年起設置「國家文化資產保存獎」，用以獎勵卓越之文化資產保存維護或具有傑出貢獻者，每3年一屆，今年已邁向第六屆，本次各縣市提案經過長達6個月的初審、複審、現勘、決審等嚴謹程序，逍遙園獨占鰲首，成為本屆唯一獲獎場域。

文化局局長王文翠表示，文化資產維護是文化工作最花費時間精力的領域，也是一座城市文化的奠基石，每一個案都花費數年到十數年的努力才會初具規模。近日見城之道的開放、哈瑪星歷史街區成形、左營鳳山眷村蔚然成村，這些都是這10年高雄耕耘文資保存的成果。今年首度呼應國際古蹟遺址日擴大辦理文資月活動，也體現了高雄文資能量厚積薄發。

主持逍遙園修復工作的高雄大學陳啓仁教授表示，逍遙園的保存議題橫跨了都市紋理的梳理、近代史的研究，以及建築營造技術的考證與還原。過程中展現了公私部門的合作，與台日匠師的國際交流，不只是一個單純文化資產建築的修復，更是一個建築與城市文化的重建工程。

逍遙園建成於1940年為日本貴族大谷光瑞宅邸，融合日式與和洋折衷風格的獨特建物，戰後成為遷台軍眷居住地，2003年民間發起逍遙園保存工作，2010年登錄為歷史建築，後續歷時十數年進行爭端解決、調查研究、修復設計、斥資逾億修復工程，終於2020年在創建八十周年紀念日重新開園。

文化局指出，高雄文資月就是將十數年保存文資的成果。透過串聯方式讓更多市民了解屬於高雄的珍貴資產，4月中在台塑昆仲公園舉辦的主題派對活動，29、30日將有中都磚窯廠「窯樂趣」壓軸活動登場，相關活動訊息可上「高雄文化資產網」查詢。