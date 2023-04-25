日本動畫電影《灌籃高手》20日在大陸上映，截至昨日中午票房已達3.9億元人民幣，有望超過日本本土票房。日媒對此直呼，為什麼這部影片在中國這麼受歡迎？美媒更是觀察指出，繼日本動畫電影《鈴芽之旅》之後，《灌籃高手》在中國大受歡迎，許多中年人帶著懷舊的心情趕赴午夜場觀賞，動畫成為中日兩國文化親和力的助推劑。

大陸《環球時報》報導，截至24日中午，《灌籃高手》中國票房已達3.9億元人民幣，院線排片比超過5成，連續5天領跑票房榜。按照目前的趨勢，燈塔專業版預測《灌籃高手》中國總票房將達7.8億元。目前《灌籃高手》全球票房達1.94億美元，中國國內票房有望超過日本本土票房（9867萬美元）。

比上映之初的9.2分相比，《灌籃高手》的豆瓣評分略降至9.0分，大部分觀眾肯定該片是傑出的運動題材動畫作品，只有少部分TV動畫粉絲質疑「為什麼要以宮城良田為主角」、「最後居然沒有播放TV版主題曲」等。

對於《灌籃高手》在中國大火的原因，日本TBS新聞網站分析稱，首先是《灌籃高手》登陸中國的背景。1998年中國各大電視台開始播放《灌籃高手》，其描寫青春的新穎內容大受歡迎。此外，上世紀90年代大陸央視開始引進NBA，喬丹當時正處於巔峰，正好《灌籃高手》在同一時期播出，引發奇妙的化學反應。

日媒稱，電影《灌籃高手》在中國上映後也帶火動漫周邊。原作中出現的日本景點流覽量激增，有關內容單日流覽量超過100萬次，《灌籃高手》在中國掀起的觀影熱潮有望推動中國遊客的日本旅遊熱。