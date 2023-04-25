據美國之音報導，美國國會2名共和黨籍參議員日前致信美國商務部高級官員，質疑美國商務部未能將中國國有航空太空製造商列入「軍事終端用戶」（MEU）名單，並且要求將這些中國公司添加到這個清單中。

來自佛羅里達州的國會參議員馬可·魯比奧（Marco Rubio）辦公室周一（4月24日）發表聲明說，魯比奧參議員認為，中國共產黨（CCP）是一個敵對勢力，美國必須限制其竊取美國航空創新和知識產權的能力。這包括將中國商用飛機有限責任公司（COMAC）添加到軍事終端用戶清單中。

魯比奧和同樣來自佛羅里達州的共和黨籍參議員里克·斯科特（Rick Scott）共同致函負責工業和安全的商務部副部長艾倫·埃斯特維茲（Alan Estevez），對美國商務部未能將中國商用飛機有限責任公司列入軍事終端用戶名單表示擔憂，並敦促副部長立即解決這個問題。

兩位參議員在信中寫道：「軍民融合（MCF）使中共能夠通過合法和非法手段獲得行業專業知識。它使『民用』實體能夠從事敏感的軍事研究、開發和武器生產。這意味著從事聯合研究和貿易的西方公司可能會被用來創建或支持有利於人民解放軍（PLA）的系統。中國商飛作為全資國有企業的地位，以及它與中共和其他航空太空公司的密切關係，造成了破壞美國國家和經濟安全的脆弱性。」

2位參議員在信中表達了對美國商務部未能將中國商飛列入軍事終端用戶名單的擔憂，稱中國的「軍民融合」戰略旨在通過保持對先進技術和專業知識的獲取來實現其部隊現代化目標，該戰略故意模糊中國國有企業、私營公司、大學和研究項目，與其軍工聯合體之間的界限。

中國商飛是一家從中國軍方分離出來的公司，最初由中國航空工業集團有限公司（AVIC）於2008年作為一家獨立的國有企業成立。中航工業集團仍然持有該公司的12.35％的股權。儘管擁有少數股權，但中航工業對中國商飛保持著相當大的影響力。中國商飛也是中國國有資產監督管理委員會（簡稱「國資委」）的子公司。

魯比奧和斯科特2位參議員在致美國商務部的信函中援引航空專家的話指出，中國商飛與中國軍方的密切關係是「常識」，這使得商務部不願將其添加到軍事終端用戶名單上的做法更加令人困惑。

他們說，「鑒於這些現實，以及中共繼續利用國有企業系統地獲取軍民兩用航空太空技術，我們要求工業和安全局將中國商飛列入軍事終端用戶名單。」