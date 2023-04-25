近日新北市接連發生槍擊案，3起相擊案共開了67槍，民眾人心惶惶。民眾黨立法院黨團今（25）日召開記者會，呼籲藍綠別再互踢皮球，中央應全面稽查槍械走私，聯手地方加強掃蕩組織犯罪，並杜絕青少年犯罪，才是對民眾負責任的表現，別讓台灣成為人人擔驚受怕的「慶記之島」。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠直言，治安安全網敗壞令大家憂心，在民進黨執政下，連走上路上都會遇到槍擊案，行政院長陳建仁點名「希望新北市負起責任」，挨批甩鍋地方，而國民黨召開記者會而直指「治安惡化行政院不用負責？」把球又踢回中央。

邱臣遠說，槍擊案宛如一場「政治足球賽」，藍綠都是球技精湛的「足球國家隊」，互踢皮球，前有民進黨黃偉哲執政下的88槍擊案，充斥光電利益糾葛；今有國民黨新北市長侯友宜轄內的67槍掃射事件，據傳是詐騙不法所得分贓不均，不過無論政黨立場如何，推諉卸責對治安毫無幫助。

邱臣遠表示，台灣近年槍案增加，查獲非法槍枝卻減少，110年槍擊案最多，高達100起，累計破案率達98.27％，實則卻是「高犯罪率帶來高破獲率」的假象，這是非常不光彩的政績；而查獲的非法槍枝逐年減少，對照槍案數上升，兩者互相矛盾。槍案頻傳、各種非法槍枝在市面上流竄，明顯是槍枝查緝不力所致，不要掩耳盜鈴，以本次新北案件為例，作案槍枝居然可以直接在美國網站上訂購，政府必須加強查緝走私的力道。

邱臣遠指出，尤其3D列印製造槍枝越發成熟，使犯嫌得以「自產自銷」，減少對走私的依賴，但3D列印實務上認定困難，最終可能只會輕判，法務部應針對新型態犯罪，制定或修改相關法令因應。另外，3D列印槍枝部分零件仍須倚賴走私，呼籲聚焦特定零件加強查緝，由中央負責稽查走私管道，地方政府查緝槍枝改造，雙方聯手掃蕩背後的組織犯罪與勢力。

立委陳琬惠指出，青少年犯罪人口率近8年上升47％，凸顯社會安全網破大洞，青少年已逐漸被黑社會「犯罪工具化」，最近兩案槍手都是17歲少年，犯後即攜槍投案，顯然幕後有藏鏡人指點，「以最小的代價換到最大的威脅」，只要找少年行兇給安家費，就能輕易逃過官司，恐造成模仿效應，成為新的國安危機。

陳琬惠表示，面對青少年犯罪問題，法務部、教育部及衛福部必須動起來，不能再把問題推給警察，法務部應重點研究「預謀式」自首，而非「真誠」自首的情況下，現行條文是否成為犯罪者減刑竅門的問題，並儘早提出對策，同時應與警察共同合作，加大偵查招募青少年的犯罪組織。

陳琬惠指出，如遇青少年「家庭功能解組」、「親子關係疏離」等情形，衛福部應積極規畫關懷方案，與地方社會局、學校共同介入，重點關注青少年的身心健康，並及時提供心理幫助和支持，務實面對、解決問題。

台北市議員陳宥丞表示，新北市槍擊案加上去年台南88槍擊案，全台灣似乎都在做「火力展示」競賽，讓民眾與子彈的距離越來越近，網友戲稱「全台灣是不是只有我沒有槍？」連第一線員警都私下透露，一輩子在雙北執勤，曾幾何時，台灣街頭巷尾的子彈聲，已經多過砸雞蛋抗議聲？

陳宥丞指出，員警數量不足、全台警察勞逸不均等，應務實解決結構問題，槍擊案發生縣市不分藍綠，中央、地方都責無旁貸，藍綠都有責任遏止黑槍氾濫，不讓持有槍枝的年齡層逐漸下降，也要阻止不法集團利用校園吸收學生，或是做為交換槍枝毒品的突破口。

民眾黨團指出，維護治安不只是警察的責任，法務部、教育部及衛福部等中央部會，還有地方政府都必須嚴肅以待，除了要避免槍枝氾濫，更要把社會安全網外的青少年接起來，避免青少年落入犯罪集團之手，造成更大的社會問題，呼籲藍綠停止互相指責，共同解決當前的治安危機，別讓台灣成為人人擔驚受怕的「慶記之島」。