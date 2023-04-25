近年外送平台崛起，不用外出也能吃美食，一名網友表示，昨上午利用外送平台訂餐，事後才發現外面正下著大雨，讓外送員冒雨送餐，他感到抱歉，上網詢問「下雨天叫外送到底道不道德？」貼文瞬間湧入不少網友評論，多數人說雨天外送員的津貼比較多，且外送員可視天氣自行決定是否要接單，「根本賺爛」。

原PO今（25）日於PTT八卦板指出，昨上午他用外送平台點餐，訂單送出才發現外面正下著大雨，他對外送員感到抱歉。他聽說外送員跑單才有收入；也有聽過他人批評磅礡大雨叫外送不僅危險，也很不體貼外送員，這說法讓他質疑，「外送員願意接單，不就表示可以承擔這些風險嗎？下雨天叫外送到底道不道德？」

貼文曝光，網友炸鍋討論，多數人說天候不佳，外送員的津貼比較多，且外送員可視天氣自行決定是否要接單，「美食平台的規定就是，雨天給外送員比較多津貼，會賺比較多」、「接不接單看個人，雨天有津貼，你不叫外送員就沒錢賺了」、「雨天想接單的自然會上線」、「雨天接單比平常賺得還多，根本賺爛」、「下雨天還要跑也是自己選的，不用想太多」。

也有人說乾脆下雨就把外送平台關閉，以防止意外發生，「每逢下雨平台就全部暫時關閉，不用道德綁架」、「道德勒索笑死人，不然下雨天平台關閉啊」、「外送永久關閉就好了」。另有網友提醒，下雨天叫麥當勞外送才是最不應該，「因外送員可以自由選擇是否要接單，但麥當勞員工無法拒絕。」