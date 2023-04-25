外資指出，廣達今年目標資本支出100億元新台幣，其中包括擴大泰國的產能以及越南新廠產品線布局。在越南的布局應該是配合蘋果Mac客戶的分散供應鏈政策。

外資指出，廣達在過去幾個月調整雲端客戶訂單，目前看到今年雲端業務的營收年增為個位數，其中有受會於新平台和AI基礎建設起飛的效應。廣達在雲端領域一直處於領導地位，也和NVIDIA是長期的合作夥伴。

外資指稱，今年首季將是廣達的營運谷底，首季營收恐季減2成；而根據廣達公告的首季營收約2661億元，和去年4Q的3270億元，季減約19%。至於在毛利率方面，外資估首季毛利率為5.9%，而營益率為2.5%。

廣達目前生產據點位於大陸、泰國、美國等地，以大陸產能占比最大，主要生產筆電。此次前進越南，主要是考量持續僵持的美中貿易戰，對旗下供應鏈造成的影響。

廣達日前公告，將經由增資第三地區子公司間接在中國設立新公司東莞雙營光電科技有限公司，預計投資金額落在人民幣 500萬元(約新台幣2204.5萬元)，主要為擴大不同領域布局。市場傳出，廣達將布建車用相關領域的產品線。