除了台杉投資外，這次參與安宏Ａ輪募資的主要股東，還包括台安生物科技、工研院創新、宏泰電工(1612)、萬豐資本、兆豐創業投資，以及凌陽科技(2401)等生技投資與電子產業法人。

所謂「蛋白質降解」，是人體淘汰老化或不良蛋白質的機制，透過蛋白質降解，去除具有缺陷或老化的細胞，以維持細胞與人體機能的正常運作。理論上，蛋白質降解作用，可以發生於所有疾病細胞。所以只要找到可以連結致病藥物的配體，讓藥物促成不良或致病蛋白質降解，就可達治療疾病目的，讓許多難治之症，具有治癒的可能。

蛋白質降解藥物是利用藥物分子連結特定的標的，使其產生作用，讓致病蛋白質被降解，且其為小分子藥物，製造成本較蛋白質藥物低廉，成為小分子藥物的明日之星，是國際大藥廠競逐的新興醫藥領域。

由於近幾年AI演算法與深度學習突飛猛進，在蛋白質結構與藥物分子設計上具有突破性進展，而蛋白質降解藥物分子必須在細胞內的兩個蛋白質上找到作用點並不容易，若非資本雄厚的實驗室透過大量實驗及藥物篩選方式探索，很難成功；因此，AI就成為研發蛋白質降解藥物的醫藥新創公司，用來研發產品的利器。

國際醫藥大廠也看好此一趨勢，透過購併、授權或合作開發的方式，取得大多數仍為早期開發階段的蛋白質降解藥物，競逐此一新興市場。光是2022一年，蛋白質降解藥物的相關授權案件就有10件以上，其金額更高達36億美元，相當炙手可熱。

在台灣，頂尖生技創投台杉投資先前也投資了國外的蛋白降解新藥公司C4 Therapeutics，並擔任這次安宏Ａ輪募資的領投人。

安宏創辦人林博士具有20年以上研發小分子藥物的經驗，其領導的新藥專案，多項進入臨床試驗，且有對外授權的實績。林博士在創辦安宏時一併實踐其技術，招募團隊建構AI藥物開發平台，進行產品開發。挾著AI開發平台提高藥物研發效率，公司僅成立短短3年，已經有2個候選藥物，其中一項預計在2024年申請臨床試驗許可。此外，公司研發成果也獲得國際注目，獲邀於2023年5月在日本東京主辦的全球皮膚科學展會上，以口頭發表型式，展現其最新研發成果。