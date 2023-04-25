今年初路透社曾報導，通用汽車和LG Energy Solution不會推進在美國共同建造第4座電池製造廠的計畫。目前通用和LG Energy Solution正在密西根州建造一座26億美元的電池工廠，預計於2024年落成啟甪，這將是其合資企業Ultium Cells LLC旗下三座工廠之一。

最新報導則指出，消息來源透露這座通用和三星SDI合資建造的新廠，其造價成本將高於在密西根州的電池廠，但兩家公司不會馬上公布新廠座落地點。通用和三星SDI均未對此消息發表評論。

一名三星SDI內部消息人士表示，通用汽車和LG Energy Solution已達成協議將在美國合資建造3座電池工廠，我們也可能與通用在美國不只建造一座電池合資工廠，以滿足通用對電動車電池的需求，並配合其電氣化目標。

該消息人士並表示，兩家公司正在考慮在北美建造數座電池合資工廠。