晶睿通訊全球員工數已超過1,300人，總部位於台灣新北市中和區，陸續於美國、日本、荷蘭、印度、墨西哥、澳洲等國家設有分公司或辦公據點。專注安防產業已逾23年，具備深厚研發及影像分析能力，持續整合軟硬體打造創新的產品及服務，為超前部署市場趨勢及需求，近年積極發展AI安防解決方案，推動更節能的服務範疇，是致力企業永續的安防領導品牌。

晶睿通訊總經理廖禎祺表示，晶睿通訊近年逐步轉型解決方案提供者，積極跨入AI人工智慧及邊緣運算的影像分析應用場域，更投入雲端安防服務的發展，對於研發領域求才若渴，期盼各界好手加入，加速提升內部的軟硬實力。

受到出口排程影響部分營收遞延，晶睿3月合併營收為7.08億元，月減18.3%，年減0.57%，累計1到3月合併營業收入為24.26億元，較去年同期成長30%，仍是歷年同期新高。

AI時代來臨，晶睿新一代產品均導入AI功能，晶睿通訊全球行銷處暨處長發言人謝邦彥表示，晶睿自2021年啟動品牌銳變後注重在解決方案，目前解決方案已陸續導入在交通運輸等場域，未來將擴大在智慧城市、樓宇自動化及交通運輸等應用，法人預期，晶睿今年營運有望雙位數成長。