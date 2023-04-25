兆勤科技台灣區副總經理蘇以青表示，品牌經營除了要有好的產品之外，一套對銷售通路夥伴的共生共榮計畫更是關鍵。兆勤科技連續在歐洲主要巿場義大利和德國、英國榮獲通路大獎，也再次證明通路夥伴對兆勤科技長期深耕通路的肯定和信賴，未來兆勤科技會不斷強化通路服務與支援，攜手通路夥伴一同前進與成長。

由義大利極具公信力的媒體Channel City主辦的年度指標性Italian Channel Awards，今年已邁入第九屆，每年由數千名通路夥伴參與投票選出最傑出的通路品牌。兆勤科技在義大利表現亮眼，成為當地通路夥伴的最佳拍檔，不但成功在當地政府2022教網升級計畫及國家復甦暨韌性計畫(PNRR)專案中佔有一席之地，也持續提供通路夥伴售前和售後的支援與教育訓練進來協助通路夥伴的持續成長。

兆勤科技自2016年推出Zyxel Nebula雲端網路解決方案以來，不斷強化雲端管理平台的功能並增加支援雲端管理的設備，讓所有使用Zyxel Nebula的客戶能以更快的速度、更少的人力完成網路佈署，並提供更多智慧服務來簡化複雜的網路管理維運。這樣的方向在疫情期間還有通膨壓力下，顯然在巿場上獲得肯定，大大提昇對兆勤科技品牌的認同度。兆勤科技的Zyxel Nebula現在支援100項不同型號的產品組合，已成為目前業界最全面的中小型企業雲端網路解決方案，包括WiFi 6/6E AP、網路交換器、防火牆和5G移動路由器等。