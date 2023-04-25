據中新社報導，當地時間24日，中國駐韓國大使館發言人就台灣問題發表立場，強調一個中國原則是南韓做出的莊嚴承諾，也是中韓關係發展的政治基礎，，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，要維護台海和地區和平安寧，就要旗幟鮮明反對台獨，反對外部干涉，並說明朝鮮半島問題與台灣問題的性質和經緯不同，不具可比性。

中國駐韓國大使館發言人發言人表示，近來美國不顧中方堅決反對和反覆警示，執意安排蔡英文過境美國並會見美國眾議長、縱容美國會議員訪台，售台武器彈藥，升級美台官方往來和實質關係。同時一些國家在涉台問題上干涉中國內政，出現消極錯誤言行。

就此，中國駐韓國大使館發言人表示，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，兩岸同屬一個中國。當前台海局勢新一輪緊張，根源在於現台灣當局不承認「九二共識」，美方一些人有意搞「以台制華」、台獨分裂勢力一再倚美謀獨，企圖虛化、掏空一個中國原則，要維護台海和地區和平安寧，就要旗幟鮮明反對台獨，反對外部干涉。

此外，也強調堅持一個中國原則是中國同各國建立和發展外交關係的政治前提和基礎，1992年8月24日，中韓共同在北京簽署建立外交關係聯合公報，其中第三條明確表示「大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場」這是韓方做出的莊嚴承諾，也是中韓關係發展的政治基礎。

而中方也堅決反對利用台灣問題干涉中國內政。台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，是中方第一條不可逾越的紅線，中方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一。

文中也認為朝鮮半島問題和台灣有所不同，1991年南北韓同時加入聯合國，成為兩個獨立主權國家，與大陸、台灣的關係完全不一樣。