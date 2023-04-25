立法院司法法制委員會明（26）日審查《雙語國家發展中心設置條例》草案，不過全國教師工會總聯合會、學者及立委今天召開記者會指出，雙語政策已造成教學現場混亂，更何況現在翻譯技術突飛猛進，政府沒必要推動雙語政策，立法院也應停止審議此法案。

全教總理事侯俊良表示，4月7日在公共政策網路參與平台提案的停止雙語政策倡議，在2天內就達標，許多老師更留言表達憤怒，他們說錯誤的雙語政策已嚴重干擾正常教學、影響多數學生學習權益。

台大人文社會高等研究院院長廖咸浩說，菲律賓人民英語能力不錯，但他們許多人只能到國外當菲勞；日本人的英語能力在亞洲是後段班，但他們的經濟、科技、文化卻是領先群倫。由此可見，人民的英語能力與國家實力沒有絕對相關。

廖咸浩進一步指出，新加坡在1978雙語皆精的神話，而專注於英文，並把各族母語的學習只留做一個學科，但40多年來，新新加坡中層階級的英語能力不怎麼樣，但中文已經不行，連他們的總理李顯榮都感嘆「新加坡人已喪失華語優勢」。台灣想要步進新加坡後塵嗎？

「雙語政策是一個恐龍政策，跟不上科技發展的新時代。」廖咸浩說，google translate的翻譯能力已超越人力，預期1、2年內，一般人不再有讀原文文本的需要，10年之內翻譯科技會取代外語學習，人們只要攜帶一個裝置，就可以用母語跟任何國家的人溝通。既然這樣，台灣沒必要推動雙語政策，而應將經費轉而去投資同步翻譯軟體及裝置。

立委王婉諭認為，目前政府以強勢和大撒幣的方式推動雙語政策，已造成教育現場各種亂象，配套措施嚴重不足，更導致基層教師疲於幫命。許多學校要老師用英語教各種科目，導致學生英語和本科都學不好。

全教總提出五點訴求：全教總指出，公民提案已正式成案，全教總要求：一、停止《雙語國家發展中心設置條例》之法制化；二、教育部停止以「雙語國家」、「雙語政策」為名之相關補助要點；三、停止相關雙語政策之評鑑作業；四、停止非英語科教甄以英語進行口試與試教之錯誤政策；五、英語不應成為其他學科之指定教學語言。