影帝吳慷仁近日不藏私在個人臉書分享高雄楠梓在地好滋味「鴨肉李」。（柯宗緯翻攝）

五月天《為你寫下這首情歌》MV於高雄承億酒店無邊際泳池取景。（柯宗緯翻攝）

五月天2022年曾於高雄愛河灣拍攝跨年線上特別版影片。（柯宗緯翻攝）

五一連假將至，高市觀光局盤點五月天、奈良美智、吳慷仁等名人明星的口袋高雄美食名單及景點，可望吸引追星族朝聖，帶動地方觀光。高雄市長陳其邁表示，高雄美食包羅萬象，期待借助名人口袋名單打響高雄好味道知名度，歡迎粉絲把握連假來高雄踩點。

陳其邁表示，高雄從2月到4月，大咖演唱會不斷，吸引全球數十萬歌迷粉絲朝聖。不少明星大咖都在社群媒體宣傳高雄好吃好玩資訊，吸引眾多粉絲熱切詢問、打卡分享。為延續這波熱度，歡迎上次來去匆匆或「一遊」未盡的追星族，再度安排來趟高雄美食輕旅行。

觀光局指出，五月天曾在愛河灣拍攝2022年跨年線上特別版影片，美麗景色在3天內，觀看人數就突破300萬人次；去年底五月天《為你寫下這首情歌》MV，可看到亞灣絕美景色，推薦五迷們可走訪中鋼大樓、愛河灣、高雄展覽館、高流中心、高雄總圖、承億酒店等景點。

美食部分，可尋香五月天曾到訪的「渝陽川菜」、「廣東汕頭勝味牛肉店」及「老二腿庫飯」等。其中，「廣東汕頭勝味牛肉店」也是陳其邁的愛店，使用溫體牛肉搭配特製沙茶醬料，讓老饕多次造訪；「老二腿庫飯」則以腿庫肉著名，宵夜場饕客的口袋名單首選。

觀光局提到，享譽國際的日本藝術家奈良美智正在高雄舉辦特展，4月造訪高雄並駐點創作19天，期間走訪舊鼓山國小、旗山老街、甲仙、那瑪夏賞螢、美濃等景點，並至左營「儂來簡餐便當店」品嘗便當，美濃享用「林家粄條」的客家美食，甲仙品飲「仙豆咖啡店」以在地栽種及烘焙製成的咖啡。

身為高雄在地人的吳慷仁也在臉書分享楠梓好滋味「鴨肉李」，推薦從小吃到大的「周六中午特餐」乾意麵與豬血湯，除有熟悉的味道外，也有滿滿回憶殺；另自強路上「名都飲食店」米糕、陽春麵等，是他最想念的家鄉味。

觀光局長高閔琳表示，針對廣大粉絲們推薦高雄好玩卡套票，除交通服務全包外，更有不同主題路線可參考，如「打狗逛逛券」、「MenGo景點暢遊」、「鳳雄旺吉」、「踩風踏浪」、「越夜越好玩」、「高鐵高雄好玩卡」等6種高雄好玩卡套裝產品，絕對物超所值，讓遊客來高雄追星之餘，盡情探索港都風光與美食魅力。