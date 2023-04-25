千附精密自結3月合併營收1.27億元，年減25.62％；累計第一季合併營收3.07億元，年減38.5％。

法人表示，千附精密的光電業務占比近5成，第一季應是營運谷底，看好第二季起開始恢復成長。由於光電類產品終端客戶為陸系面板廠，在大陸618促銷帶動下，預期TV面板價格將全面上漲。

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