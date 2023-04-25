經濟部能源局為提供民眾選購高效率車輛的參考資料，除定期於網路公布每月最新認證的車型能效資訊，每年也會將相關資料彙整成「車輛油耗指南」供民眾參考。另為鼓勵民眾選購節能減碳的電動車輛，111年「車輛油耗指南」亦同時收錄已完成測試及認證的電動車輛能效資訊。

車輛省油排名外，機車採「機車燃料消耗量試驗方法」進行能源效率測試的排名，以桃鈴公司引進的HONDA Super Cub C125 124c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均行駛81.4公里。

能源局表示，要做到車輛節能減碳，除慎選節能與省油的車輛外，正確的駕駛習慣及車輛的定期保養維護也很重要；例如減輕車上的載重、平順的加減速、保持正常的胎壓及避免長時間的怠速等，都是節能駕駛的好習慣。

能源局強調，111年「車輛油耗指南」所公布之能源效率測試值，是在實驗室的特定條件下測得，民眾在道路上行駛時，因受天候、路況、塞車、使用空調系統、甚至駕駛習慣等因素影響，實際每公升汽(柴)油或每度電於道路上行駛的公里數，應低於該指南所公布之能源效率測試值。