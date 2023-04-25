聯華食彰化工廠今凌晨發生火警，此廠為24小時作業，當時在工廠內有20多名工人受困，目前已全數救出，傷亡名單還在統計當中。
聯華食這兩年陸續有重大投資案，桃園觀音新廠擴建除了原產能不符運用外，台灣進入老齡化社會，缺工問題一直很嚴重，新廠建置很多自動化設備，希望能有更大的產能更少的人工需求。
此外，聯華食有很多重要客戶都在積極拓點，對物流需求很多，並陸續朝向更適合的物流前進，聯華食為就近服務大客戶，希望能更即時的把產品送給顧客外，也能更符合ESG，減少汽油的使用。
聯華食(1231)彰化廠今(25)日凌晨發生火警，消息一出後，股價開始承壓，跌幅逼近3%左右。至於火災造成的損失，以及傷亡的員工後續賠償事宜，至10:30，公司暫時未對此回應。
聯華食彰化工廠今凌晨發生火警，此廠為24小時作業，當時在工廠內有20多名工人受困，目前已全數救出，傷亡名單還在統計當中。
聯華食這兩年陸續有重大投資案，桃園觀音新廠擴建除了原產能不符運用外，台灣進入老齡化社會，缺工問題一直很嚴重，新廠建置很多自動化設備，希望能有更大的產能更少的人工需求。
此外，聯華食有很多重要客戶都在積極拓點，對物流需求很多，並陸續朝向更適合的物流前進，聯華食為就近服務大客戶，希望能更即時的把產品送給顧客外，也能更符合ESG，減少汽油的使用。
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