菲律賓總統小馬可仕即將在本周末啟程前往華府，與美國總統拜登舉行會談，「菲美共同防禦」將是雙方本次見面的重頭戲。小馬可仕昨（24）日接受電台訪問時表示，有鑑於南海局勢日益緊張，美國究竟會不會在危難關頭保衛菲律賓、捍衛的程度到哪？他將要求拜登把話說清楚。

美國和菲律賓本月11日展開歷來規模最大的年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，動員超過1.7萬名士兵，預計將在28日結束。

綜合路透社、《馬尼拉時報》報導，菲律賓過去是美國殖民地，前兩任總統（杜特蒂、艾奎諾）執政時都曾敦促美方具體說明，在什麼情況下會根據「菲美共同防禦條約」保衛其盟友。

小馬可仕表示：「我們看到南海、台灣、北韓的局勢發生了變化，因此需要對條約內容做出調整。」他補充說，「情勢正在升溫。」

中國大陸過去10年來持續在南海擴增軍力，包括在南沙群島爭議海域建造人工島，島上部署了導彈系統，而菲律賓位於射程之內。

在小馬可仕啟程訪美之前，美國和菲律賓在本月稍早進行了歷來規模最大的年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，動員超過1.7萬名士兵，人數幾乎是去年的兩倍；同時菲律賓宣布新增4座軍事基地給美軍使用，使美軍可進駐的菲國基地總數來到9個，引發中菲關係再度緊張。

小馬可仕表示，他將和拜登討論菲美同盟關係的具體內容，以及如何處理與中國的緊張情勢。白宮方面則是預告，這次會談將重申美國「防衛菲律賓的堅若磐石承諾」。