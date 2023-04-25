香港特首李家超今早出席行政會議前表示，地區行政檢討已進入最後階段，區議會仍將保留，留下一定選舉成分，且議席數目與上屆相若，但組成要符合愛國者治港原則。至於具體參選是否須提名等，稍後會有公布。

李家超指，地方行政檢討已進入最後階段：「我在去年10月發表的施政報告，已經說了要求民政及青年事務局，以及政制及內地事務局，在地區行程檢討，今次檢討已進入尾聲我在此說清楚基本原則。第六屆區議會在2020年開始，有大量的區議員作出違反要會職能行為，更加粗暴做出一些超出區議會作為地區諮詢組織職能的行為，有區議員危害國家安全，鼓吹港獨、助長黑暴、反對香港國安法，肆意干擾香港政府施政、分化社會、制造對立、漠視民生、惡意推倒過往正常地區的民生建設，損害市民福祉，破壞香港利益。

更加有大量議員因為拒絕宣誓，或者因為不願意宣誓，因各種藉口而辭職。有些因為宣誓無效而被取消資格，他們拒絕承認中華人民共和國是香港的主權國，對香港行使主權。有30多名議員被取消資格或者辭職，原有的479名議員，現在只有三分之一，即是146名，還在區議會崗位工作，情況不能接受。」

他稱，情況必須撥亂反正，「香港不能亂，也亂不起」，特區政府不會准許區議會成為港獨平台，不能容許區議員違反基本法，不容許他們干擾政府施政，社會也不能容許區議會被綁架，不能接受區議會被癱瘓，不能容許這些害群之馬在破壞社會。

李家超強調，由於地區行政是特區治理架構的組成部份，因此今次檢討需要堅持三個原則：第一，國家安全必須放在首位，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，確保中國《憲法》和香港《基本法》規定的制度有效和持久落實，包括根據《基本法》第九十七條的規定所成立的非政權性區域諮詢組織。

再則，全面落實愛國者治港的原則，地區治理必須牢牢掌握在愛國者手上，確保特區有效管治；第三，充分體現行政主導，特區政府必須抓緊地區治理工作，培養強而有力的地區服務隊伍，全面加強地區動員能力。