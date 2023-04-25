失聯的張姓志願役士兵25日上午在馬公中正路上的麥當勞被尋獲，但張男情緒激烈跑上頂樓，被大批警消救下。（圖／張茂雄攝）

澎防部陸軍21歲的志願役士兵張兆林因休假失聯，張母心急在網路上發文尋人，鬧得地方沸沸揚揚，25日上午在眾人協尋之下，於馬公中正路上的麥當勞尋獲張男，但張男情緒激動之下跑到麥當勞頂樓作勢要想不開，警消唯恐發生意外立刻封街戒備，雙方對峙並經警消不斷勸說下，才將張員勸下並送醫，結束一場虛驚。

失聯的張姓志願役士兵25日上午在馬公中正路上的麥當勞被尋獲，但張男情緒激烈跑上頂樓，所幸警消順利接觸，將其安全救下。（圖／張茂雄攝）

最新消息指出，25日上午10時許軍方及警消在馬公中正路上的麥當勞發現張男的行蹤，但張男情緒激動跑到麥當勞頂樓，警消緊急已封鎖該條道路，經過僵持後，順利勸服他並強制帶走送醫。

回顧案情，張母24日在網路社群發文尋人，稱說孩子叫張兆林，21歲，身高175，體重約60～65kg，星期六在澎湖放假後，跟軍友聚餐完自己去網咖投宿，之後即失聯。星期日深夜11點多軍中輔導長致電給她，指張員逾假未歸，一直到凌晨2點多連長、營長都致電給張母回報情況。

不過，Avenaim Jeryy稍後修正內容，部隊輔導長、連長、營長告訴她，張兆林24日晚上才算是逾假未歸，建議他先不要急著上臉書尋人，對這種說法張母無法接受，軍方還說，昨晚是例行電訪放假人員，因為聯絡不到人，所以去查詢他的莒光日誌，發現內容不是很OK，擔心他會出意外，才緊急聯絡通報家屬。

這位無助的母親說，他已向澎湖縣警察局報案（經查證為部隊向警方報案），警方立即協助以手機定位，發現手機擁有者仍在移動狀態。而這篇「尋兒文」發出後，也引發澎湖網友熱心轉傳，希望大家協尋，澎湖幾個較大的臉書社團，幾乎被這則尋人啟事覆蓋。

張母說，張兆林從小在高雄由保母帶大，她在台北工作，從來沒去過澎湖。今年初她兒子簽了志願役，到澎湖服役，但前不久，她兒子說無法適應軍中生活想退。幸好目前人平安尋獲，也結束一場尋人大戰。

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