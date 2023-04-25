大同公司前董事長林蔚山，因挪用公司資產，不法獲利13億5267萬多元，2019年最高法院依違反證券交易法加重背信罪將他重判8年、併科罰金3億元、追徵犯罪所得13億元定讞，他入獄服刑後聲請再審，最高法院駁回他的抗告，認定再審之聲請為無理由，裁定駁回。

林蔚山是大同、尚資、尚投公司的董事長兼大股東，他掌握公司經營決策權，卻在2000年間以個人資金投資3000多萬元擔任通達公司董事，並擔保向銀行貸款債務，不料通達虧損跳票，林為免遭銀行追討，私自挪用大同集團資產。

林濫用董事長權限，2005年起先指示尚資公司融資通達，再由尚投併購通達「左手賣給右手」，事後林改任通達董事長，讓尚投繼續為通達還款，致尚資公司非法利益輸送給通達3億多元，因此讓大同損失13億多元。林遭判刑8年確定。

林蔚山聲請再審主張，尚投公司之投資決定實為合理的商業決定，他對大同公司、尚投公司並無何違背其所負忠實義務及注意義務；且不能因尚資、尚投公司受有損害，可逕認控制大同公司受有損害，因無從認定大同公司之損失，所以他應受無罪判決。

台灣高等法院更一審認定，林所提出之部分事實及證據未具新規性，其餘則不具有確實性，他只就原確定判決認事採證、證據取捨及證據證明力判斷之適法行使，徒憑己意再為爭執，或對法院依職權之證據取捨持相異評價，不符合再審要件，裁定駁回，他提抗告遭駁回。

另林蔚山以他岳母在2022年1月27日辭世，希望立即停止執行以便奔喪探視，高院更一審認 ，他依法得向執行處所聲請在戒護人員戒護下返家奔喪之情事，尚非法院得以准駁之權責範圍，也裁定駁回聲請。