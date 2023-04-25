俄烏戰爭爆發後，意外掀起去美元化的浪潮，有專家發現，黃金的價格在短短半年內上漲2成，而背後的買家不是散戶，而是來自各國央行的需求，大家開始認真尋找替代品，黃金成為央行抵制美元的工具。

綜合外媒報導，全球資產管理集團Rockefeller International主席夏瑪（Ruchir Sharma）指出，各國央行佔全球黃金需求的33%已經破紀錄，且購買量超過1950年以後、有紀錄以來的最大規模。

夏瑪也提到，購買黃金的前十大央行有9個是開發中國家，包括大陸、俄羅斯及印度，「這3個國家加上巴西、南非正好是去美元化浪潮的主要推動者，代表最古老、最傳統的資產黃金，現在是央行反抗美元的工具。」

此外，夏瑪認為，過去美元與黃金都被定位為資金避風港，但現在的情況已經有所改變，黃金被認為是更安全的工具，「在過去的一段時間，黃金不斷上漲，而美元出現下跌，兩者的差異從來沒有這麼大。」

夏瑪將此現象歸因於美國及其盟友將金融系統當作制裁武器，「全球有3成的國家都被美國、歐盟、英國及日本制裁，俄烏戰爭爆發後，突然間所有國家都可能成為被制裁的目標。」