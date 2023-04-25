許多人在求職路上四處碰壁，遇到不可理喻的狀況，一名女網友日前終於面試錄取，應徵上一份工作，也談好上班時間，結果在上班前夕多問老闆一句「周六加班的時薪怎麼算」，對方就叫她不用來上班了，讓她十分生氣，抱怨既然不適合為何不早說，引發網友討論。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，最近求職之路非常倒楣、不順，有兩次都是約好面試時間，結果隔天公司打來說找到人了；但第三次面試經驗讓她最氣，都已經錄取了，講好上班時間，最後不過是想問清楚周六加班是到幾點，加班時薪怎麼算，沒想到老闆看到LINE訊息只回她一句，「我的工作可能不適合你，再麻煩你找其他工作，你就不用來了」。

原PO看到工作突然沒了，氣炸回對方「我都推掉別的工作，你們才說不適合，真的很誇張」，沒想到老闆回她「雇主有選擇員工的權利，就像你有挑工作的權利」，讓原PO理智線斷裂，回嗆「你可以選擇沒錯，但說好錄取又叫人不要來上班，就是很誇張的雇主」，但看完無緣老闆的回覆，原PO也慶幸還好沒進去。

原PO錄取上工作，卻因為問薪水被老闆說不用來了。(翻攝自爆怨公社)

文PO出後，大批網友紛紛留言，「肯定是間違反勞基法的公司」、「這種就是要找免費加班的，好在沒進去」、「都錄取了才說不適合」、「還沒錄取可以挑，但已經錄取是不能隨便亂砍人」、「問個加班費不是很正常嗎？馬上話鋒轉變」、「下次記得請對方給你書面offer，不要跟他訊息來往」、「很明顯，這間公司加班沒有加班費啊」。