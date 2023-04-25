據大陸商務部網站，大陸商務部部長王文濤目前正在歐洲進行訪問，並與歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）會談、籌備第十次中歐經貿高層對話。

王文濤24日下午在布魯塞爾與杜姆布羅夫斯基斯舉行會談，就積極落實中歐領導人經貿共識、籌備第十次中歐經貿高層對話、擴大雙邊貿易投資合作、維護產業鏈供應鏈穩定，以及加強多邊貿易體制等議題深入坦誠交換意見。

同日下午，王文濤與比利時副首相兼社會事務和衛生大臣范登布魯克舉行會談，就促進雙邊貿易投資、維護產業鏈供應鏈穩定，以及擴大綠色低碳投資合作等議題深入交換意見。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）本月初訪問中國時曾表示，歐中利益交融緊密。歐方願與中方一道，加強歐中經貿等高層對話，相互保持市場開放，深化經貿、綠色發展、智慧財產權保護等領域合作，引領國際社會共同應對全球性挑戰。

據悉，中歐經貿高層對話是中歐雙方進行經貿政策溝通協調的對話機制，於2007年成立。上次舉行於去年7月，時任中國國務院副總理劉鶴與杜姆布羅夫斯基斯以視訊會議形式，共同主持第九次中歐經貿高層對話；雙方圍繞宏觀經濟、產業鏈供應鏈、貿易與投資、金融合作四個專題進行討論。