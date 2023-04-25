童星出身藝人小彬彬（溫兆宇）先前為創立影視產業，將18歲兒子小小彬（溫玄曄）的300萬積蓄賠光，日前更鬧出烏龍在節目上爆出小小彬「沒考上大學將離開台灣」害小小彬在學校被同學嘲笑，對此，小彬彬回應兒子當時的情況與目前經濟現況。

小彬彬日前在節目《命運好好玩》自爆兒子小小彬因為沒考上台藝大，決定到日本學習動畫與動漫，更透露自己給了兒子一張額度12萬的信用卡「他刷我們就付」然而，之前小小彬投資了小彬彬的公司300萬至今未回本，還因此被主持人酸「你那300萬也沒還人家，人家本來可以自給自足的」。

節目片段播出後，引發外界議論，事後小彬彬澄清錄影跟播出有時間差，小小彬後來有通過台北藝術大學的第一階段甄試，根據《ETtoday星光雲》報導，小小彬的阿嬤彬媽還接到小小彬打來的電話透露一直被同學取笑「他看到新聞傻眼問說：『這個是笑話嗎，爸爸為何這樣講』」事後彬媽也要求小彬彬要跟兒子道歉，緩頰小彬彬忙工作才會不清楚現今上大學的制度。

然而，根據《三立新聞網》報導，小彬彬透露，就算兒子要到日本唸書，他也已存好留學基金，且他在日本有親戚在，兒子要去念書的話也不錯；此外，小彬彬表示，目前與小小彬投資的影視公司業績不錯，本來疫情期間大概每月只有賺10幾萬而已，如今疫情趨緩業績回穩，現在每月可以賺100萬，更開心提到，之前小小彬投資的300萬，加上他自己投資的600萬，應該很快就可以回本了。