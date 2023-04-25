據美國之音報導，英國議會一個議員組織周一（4月24日）發表了一份關於香港媒體人黎智英狀況和香港媒體自由的報告，報告稱，近年來香港的媒體自由狀況持續處於惡性循環，而且局勢惡化迅速。

英國議會跨黨派香港小組（All-Party Parliamentary Group on Hong Kong）的這份報告認為，香港新聞自由狀況危機顯著加深的原因主要是由於《香港國安法》的公佈實施以及依據該法針對黎智英及其《蘋果日報》的打擊。

西方批評人士質疑當局對獨立報紙《蘋果日報》的所有者黎智英提出的幾項指控。2022年11月，黎智英案六名共同被告承認了與黎智英「串謀勾結外國或境外勢力」的罪名。

黎智英於2020年8月首次因涉嫌「勾結外國勢力」和欺詐被捕。他被保釋後，於2020年12月因與使用辦公空間有關的欺詐指控被捕。儘管這是一項民事犯罪，但他被拒絕保釋。隨後，根據新公布的《香港國安法》，他被指控與外國勢力密謀和勾結危害國家安全。

英國議會跨黨派香港小組的這份報告說，「《香港國安法》被用來扼殺自由媒體和針對具體的記者，這粉碎了香港的言論自由和媒體多元化。雖然香港仍有一些獨立媒體在運作，但大多數已被清洗，那些仍在工作的人由於害怕報復而無法自由報道與政治和民主有關的話題。」

報告還認為，黎智英案說明香港當局將《香港國安法》武器化，來對黎智英和獨立媒體進行抹黑。香港的媒體多元化已經被侵蝕，幾乎所有獨立媒體機構都被關閉，其負責人遭到逮捕，並對他們提出基於政治動機的指控。

報告還對英國政府提出呼籲：

・要求政府將英國公民和政治犯黎智英的案件作為政治優先事項。包括施加壓力要求釋放黎智英，並將他目前的逮捕視為任意拘留。

・公開談論此案，包括對迄今為止觀察到的公平審判權問題表示關切，並對使用輕浮訴訟的手段來打壓黎智英表示關切。

・呼籲並協助旁聽審判，以確保公平審判得以維護。

・譴責阻止黎智英選擇自己的法律代表，並呼籲根據國際法律標準扭轉這一局面。

・對逮捕和任意拘留黎智英以及關閉《蘋果日報》負有責任的個人實施針對性的制裁，包括香港行政長官李家超。