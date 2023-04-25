高雄市小港區某熱炒店昨晚上演全武行，陳姓男子酒後問路時疑因口氣不佳，老闆的兒子以為對方是想找麻煩，2人不僅爆發口角糾紛還演變成肢體衝突，警方趕抵時他們仍火氣很大，一度混亂，警方出動辣椒水控制場面，冷靜過後，2人雖互不提告，警方仍依社維法裁處。

小港分局桂陽派出所員警24日晚間10點多接獲民眾報案，指稱某熱炒店前有人發生肢體衝突，員警前往處理，並將雙方分開，並噴灑辣椒水控制現場，33歲呂姓男子與59歲陳姓男子皆有擦挫傷，除先協助呂男送醫外，將陳男帶回派出所調查。

據了解，發生衝突的兩方根本互不認識，是陳男酒後路過某熱炒店時，向該處的店家問路，過程中因陳男口氣不好，店家的兒子呂姓男子，以為陳男在找他父親的麻煩，因此雙方發生口角衝突，進而演變成肢體衝突，直到警方到場雙方火氣還很大，冷靜過後，陳姓男子與呂姓男子雙方均表示不願提告，但全案詢後依違反社會秩序維護法移送裁處。