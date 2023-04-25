不少男性相當在意自己陰莖長度是否達到應有的水準，泌尿科醫師莊豐表示，根據他個人統計，台灣男性陰莖勃起長度約為13.5公分，而且並非陰莖越長就越性福，因女性陰道約7～11公分，G點位於前1/3處，因此只要陰莖達7公分至11公分，就可讓女伴產生性刺激感，「此外，太長的陰莖比較容易軟掉。」

莊豐賓在其YouTube表示，英國曾調查全球86國男性的陰莖，發現長度第一名為厄瓜多、平均17.6公分，而台灣男性僅10.78公分，但他個人調查發現，台灣男性勃起長度約為13.5公分。

他表示，由於許多男性的陰莖根部會堆積脂肪，導致陰莖外觀變短，想要增長，目前可藉由打斷陰莖後的懸韌帶再增長，或打入脂肪使其增粗等方式。但他坦言，這只是視覺上增長，因海綿體長度固定，因此勃起後海綿體無法變長，最不花錢的方法是減肥，因為可讓被脂肪隱藏的陰莖重見天日。

他並提到，陰莖越長不代表性功能越好，因為陰莖越長，勃起後要能讓它充到足夠硬度的難度越高，因此較容易有軟掉的問題，「而且，上天給予的長度均按照每個人的需求，因此要對自己有信心。」