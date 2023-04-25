台灣大中小企業處副總經理林德偉表示，台灣近160萬家中小企業當中，有8成為服務業，提供便利的支付工具給消費者一直是中小型服務業如餐飲、零售、個人服務業的核心需求。不論使用感應式實體卡、Apple Pay、或任何NFC手機錢包，消費者最偏愛的支付工具仍是信用卡。台灣大未來將運用Apple「iPhone卡緊收」服務，協助中小店家數位轉型，大幅降低中小企業或微型企業取得信用卡商戶資格和刷卡機的門檻，讓中小店家使用 iPhone 就可以接受消費者刷卡付費，增加更多商機和營收。

台灣大個人用戶事業群商務長林東閔表示，台灣大擁有超過7百萬用戶以及綿密通路，善用多元天賦及資通訊核心技術，本次與台北富邦銀行攜手合作提供Apple「iPhone卡緊收」 服務。此次合作充分發揮集團綜效及天賦，將電信及金融兩大產業結合，業者使用 iPhone 即可快速、簡單又安全地收款，不需額外投資終端結帳設備，還支援各種感應式支付，能為消費者帶來更便利的支付體驗。

台灣大指出，未來商家只要在App Store下載「TapPay 收款吧」App，再向台灣大申請小型特約店家Apple 「iPhone卡緊收」(Tap to Pay on iPhone) 收款服務，核可後只要使用安裝 iOS16.4 及以上版本的 iPhone XS或後續機種，即可快速、安全地收款，免去建置刷卡系統的繁瑣流程及費用成本。結帳時，店家只需請消費者將所持的感應式支付，包含Apple Pay、感應式信用卡、簽帳金融卡及電子錢包等，輕觸店家的iPhone，即可快速安全地完成交易。Apple「iPhone卡緊收」使用iPhone內建的隱私功能，交易過程除了資料採高規格加密處理，Apple伺服器、手機硬體均不會存取消費者信用卡號等個人資訊，具備快速、簡單、隱私與內建安全保護等優勢。