行政院宣布基隆地方發起的護海公投不屬地方自治事項，認定違反基隆市府違背憲法及中央法規，要求停止公投後續作業，守護外木山行動小組25日前往行政院大門抗議，痛批能源集權不能無限上綱。對此，行政院副院長鄭文燦強調，能源屬於全國一致的議題，當然是由全國公民投票進行，沒辦法進行所謂的地方公投。

針對基隆協和電廠將改為燃氣發電一事，地方反彈後發起護海公投，但行政院4月21日針對基隆市政府通過護海公投案的審查決定違反憲法及中央法規，並依《地方制度法》規定，發函撤銷基隆市府的審查決定，要求停止執行公民投票案後續相關作業。

基隆市政府為此宣布提起訴願甚至行政訴訟，守護外木山行動小組也批，中央此舉根本就是蔑視地方自治權限，逕自剝奪基隆人保護基隆市水產動植物保育區的權利，將於今日前往行政院表達嚴正抗議，要求能源集權不能無限上綱。

對此，鄭文燦上午出席「2023總統盃黑客松徵件啟動記者會」前受訪指出，公民投票法明定，全國性事務必須要有全國公投來決定，現在已經做成認定，能源屬於全國一致的議題，當然是由全國公民投票進行，沒辦法進行所謂的地方公投。

鄭文燦說，這次公投對象是協和電廠，協和電廠要設置天然氣接受站，目的是讓基隆空汙減半、供電供足，「我想這個出發點對基隆是好的」，而民主社會有不同意見很正常，不過按照目前法治，必須有全國性公投，而非地方性的公投。