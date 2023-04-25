恒大集團寄與厚望的汽車板塊，為了恢復生產、使股票復牌，恒大汽車為活下去作出努力，要朝「一間更純粹的新能源汽車製造企業」邁進。24日晚間，恒大汽車宣佈與中國恒大集團、恒大附屬公司安新控股訂立買賣協議，出售由兩間全資子公司薈保有限公司、Flaming Ace Limited及附屬公司組成的一籃子企業股權，代價為象徵性的2元人民幣。

為什麼會有這筆交易？實際上目前擺在恒大集團面前的難題是，作為上市平台的恒大汽車，是恒大集團進行境外債務談判的主要籌碼之一，也是有價值的償債資產之一。但恒大汽車董事會指出，為兼顧造車業務的發展，已無法負擔健康管理分部方面的支出。

實際上，截至2023年第1季，由於資金不足，恒大汽車天津工廠已經名義上停工。此前能夠正常生產的日子裡，該工廠僅向客戶交付了約900台恒馳5。

這原因是由於恒大汽車的前身為恒大健康，最初主要負責運營恒大集團的大健康業務，但自2019年之後，又肩負了成為「全球龍頭新能源汽車製造商」的重擔。

資料顯示，上述企業組團是恒大汽車舊地產業務的殘留部分，控制大陸47個「養生空間」項目中的21個恒大養生谷項目，以及位於昆明、滁州、梧州、武漢、重慶的5個恒大健康城項目。