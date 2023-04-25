薏苡與蕎麥為中部地區重要的特色雜糧，因籽實粒徑差異大與種殼硬度高，傳統脫殼機具易產生碎粒或脫殼不完全，導致脫殼效率低下而降低農友種植意願。農委會台中區農業改良場為克服本籽實脫殼困境以增加特色雜糧生產效益及提高農友栽培意願，近年來建立「先分級，再脫殼」的機具調製模式，並歷時10年陸續研發4種小型穀物省工機具，具有可提升3成除雜率與2成作業效率並降低1成碎粒率的效益。

台中農改場指出，相關成果已於台中與彰化等產地辦理示範觀摩，並技轉授權中都農業生產合作社、右豐實業股份有限公司與普鉅國際興業有限公司等產業應用。

台中農改場表示，目前許多青農透過自產自銷提高收益，但特色雜糧在收穫後分級、脫殼階段因調製機具尚未普及，成為產業發展瓶頸。該場特研製穀物多層振動分級機、滾筒式分級機、穀物離心式脫殼機及差速輪式脫殼機共4型省工機具，另推廣適合機械化調製的品種如薏苡「台中5號」等，以提升脫殼乾淨度並減少籽實碎粒與機械磨耗。

此外，台中農改場也鼓勵農友與農產品初級加工場多利用機械輔助栽培採收與調製作業，並結合「綠色環境給付計畫」等農業政策，達到省工與提高收益的目的。

台中農改場助理研究員張佳偉進一步說明，利用分級機進行粒徑篩選，可使穀物品質均勻，價值亦隨之提高。該2款分級機的處理量每小時約350公斤，分級後脫殼效率與未分級相比，提升作業效率達2成。

張佳偉表示，穀物多層振動分級機可容納4層篩網，孔徑及篩網類型可靈活調整，適用於蕎麥、薏苡及大豆等顆粒差異性大的穀物；滾筒式分級機則具有5段篩網，可調整滾筒轉速及傾斜角，除可進行初級分篩外，亦能移除碎石枯枝等夾雜物。在分級後的脫殼作業方面，薏苡推薦使用差速輪式脫殼機，其優化滾輪參數可使效率提高80％～90％，處理量每小時達150公斤;蕎麥則建議採用取得2項新型專利之穀物離心式脫殼機，可降低10％碎粒率，每小時處理量介於150～250公斤，且能完整分離收集粒、粉及殼，達到全穀利用的加值效果。

台中農改場最後表示，選擇適合機械化管理與採收的品種如薏苡「台中5號」，搭配農機具或利用農機Uber、機耕服務團服務，再導入該場建立「先分級，再脫殼」調製模式及應用各類穀物機具，即可達到省工增效並提高產量的預期效果。