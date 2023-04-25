在能源轉型部分，尤其電動車快速普及，帶動智慧能源方面巨大商機，包括風能、太陽能、EV電池產能擴建，以及公用與家用充電樁設備拓展、節能與儲能需求提升等。

此外，疫情時代所帶動的線上購物熱潮及後疫情時代的消費回溫，帶動智能零售與智慧倉儲應用，以及全球高齡結構所衍伸的智慧醫療與照護設備等剛性需求，將推升物聯網產業高速擴增。

因應帶來的龐大商機，研華在SBU、RBU及Operation方面皆不斷優化。事業體方面，積極進行產業與產品布署，鎖定設備製造商、工廠自動化、能源管理及智慧醫療等高成長應用聚焦發展。

劉克振強調，經歷近兩年供應鏈失衡的嚴峻挑戰，公司在供應略管理已完成多項改革行動，以建構韌性供應鏈，未來研華將以更健全更彈性的體系 應對產業風險與供應鏈挑戰。

在區域市場方面，2022年雖有物料短缺問題，但受惠客戶提前下單，以及歐美市場剛性需求強勁，研華整體營運繳出雙位數成長。中國大陸市場則受清零政策及景氣不確定性影響，整體績效較為疲弱。

不過，中國大陸市場2023年經濟成長可望溫和復甦，政策解封有助於消費零售需求回溫，整體景氣審慎樂觀。研華將持續與當地客戶緊密連結，動態調整物料及產品庫存，為中國大陸即將迎來的復甦成長預先布署。

此外，研華2023年股東會將進行董事改選，提名名單出爐，除了董事長劉克振之外，其兩子劉蔚志、劉蔚廷也再度列入本屆董事候選人，延續由專業經理人治理，家族成員擔任董事的傳承接班規畫。

研華股東會訂於5月25日召開，將進行董事全面改選，公司第十五屆改選擬設董事九人，包含獨立董事三人，任期均為三年。根據公司公告董事及獨立董事候選人名單，董事包括劉克振、何春盛、劉蔚志、劉蔚廷、陳弘澤、李吉仁；獨董為劉文正、林嬋娟、張明輝。