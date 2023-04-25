大甲媽祖遶境活動已於21日開始，將進行為期9天8夜的進香，命理師楊登嵙呼籲民眾參加遶境時先做好功課，別觸犯18項禁忌，以表示對媽祖的尊敬；許多信眾會在大甲媽遶境時鑽轎底祈求平安，楊登嵙提醒，孕婦、持進香旗或配戴平安符者都不得鑽轎。

楊登嵙在《旺好運》專欄撰文指出，大甲媽遶境已成國際盛事，每年總是吸引大批信徒隨行；過去需要遵守的規矩及禁忌相當繁瑣，不過隨著時代演進，標準也稍微寬鬆，但仍有些禁忌要注意。

楊登嵙指出，第一次參加進香者，要穿全套新衣；女性月經來、守喪者未滿一年或家有辦喪事者，不得觸摸神明、香爐等法器。出發前要以香末焚燒「淨身」，持進香旗或配戴平安符者，不得鑽轎、進浴室及廁所。

鑽轎底時不能起身或觸碰鑾轎，且懷孕者不能鑽轎底；參與遶境期間不得口出穢言，也忌隨意吐痰、抽菸。另外，隨香期間禁酒、禁賭、禁色，結束遶境或提前回家，都要跟媽祖參拜報備。

楊登嵙列出大甲媽遶境18大禁忌：

1、第一次參加進香者，要穿全套新衣，表示對神明敬意。

2、女性月經來時，不得觸摸神明、香爐等法器。

3、守喪者未滿一年或家有辦喪事者，不得觸摸神明、香爐等法器。

4、參加進香的人員必須是潔淨之人，不能進出「喪家」、「月內房」（產婦房間）。

5、出發前要以香末焚燒「淨身」，隨身物品、車輛必須淨過。

6、持進香旗或配戴平安符者，不得鑽轎、進浴室及廁所。

7、身穿「號褂」（號衣）者，不得進洗手間。

8、持旗時不可倒置，以示尊敬。

9、從起駕宴開始茹素到祝壽大典結束。

10、懷孕者不能鑽轎底，以免胎兒被轎底八卦所傷。

11、鑽轎底時不能戴帽子，不起身或觸碰鑾轎，背包放在胸前，好讓鑾轎通過。

12、進出廟門不要踩門檻，踩門檻有不敬之意。

13、由寺廟內向外看出去，進出廟宇要從左門進（龍進）、右門出（虎出），進入時抬左腳（左為貴），出門時抬右腳，象徵平安吉祥。

14、參與遶境期間不得口出穢言，要將「請、謝謝、對不起」掛嘴邊。

15、不曬貼身衣褲，如果怕穿過的衣褲有味道，可曬在車內。

16、不可隨地吐痰、抽煙，否則對媽祖大不敬。

17、隨香期間禁酒、禁賭、禁色。

18、結束遶境或是提前回家，都要跟媽祖參拜報備，祈求平安。

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