一名女網友日前突然回家想給男友生日驚喜，卻見到自己親妹妹在床上正穿衣服，妹妹事後大言不慚地說「我在幫你驗證他是不是好男人，還是你要婚後再來後悔…這種人你也要」，她崩潰怒罵對方是綠茶破麻，還說要在家庭聚會時公告此事，妹妹回應「反應我沒要去聚餐，愛講你自己去講」。

該女網友在Dcard發文，她日前為了給男友生日驚喜，原本說當天要加班，實際上偷偷帶著蛋糕回家，沒想到當時開門發現「眼熟的女鞋」，男友當下馬上鎖起房間門、堅持不開門，她最後拿備份鑰匙大打開，發現她的妹妹正在穿衣服，「我妹用一種挑釁的眼神看我，然後她穿好就拿著包包離開」。

女網友發現親妹妹偷吃她的男友，妹妹事後大言不慚地說「我在幫你驗證他是不是好男人，還是你要婚後再來後悔…這種人你也要」。（翻攝自Dcard）

該女網友說，先前家庭聚餐父親聊到她的男友，妹妹就會一直訕笑，她現在總算知道原因，她後來質問對方，妹妹竟說「就你看到的那樣啊笑死…我在幫你驗證他是不是好男人…還是你要婚後再來後悔…這種人你也要」，原PO最後怒罵對方是綠茶破麻，還說要在母親節聚會時公告此事，妹妹回應「反應我沒要去聚餐，愛講你自己去講」。

其他網友留言「男友GG癢…妳妹小三性格覺醒，願他們下輩子都有報應」、「一個巴掌拍不響，你男友也有問題啊，不要把錯都推給妹妹啦」、「好扯有這種妹妹有夠可憐，改天你妹交男友換妳這樣對妳妹，看妳妹會怎樣」、「婊子配狗，祝福他們這對狗男女天長地久，兩個都管不住自己下半身」、「聚餐的時候對話那些記得丟群組欸」。