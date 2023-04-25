顏姓老翁涉嫌在台南市北區國賓大樓住處打傷女兒致死。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市北區驚傳父殺女人倫悲劇！79歲的顏姓老翁疑因搶廁所，與同住的49歲女兒，昨天上午在北區國賓大樓住處發生口角後，憤而持拐杖打女兒的後腦，導致對方血流如注，經送醫救治後，女兒延至晚間傷重不治。警方獲報到場調查時，老翁起初還推說是女兒自行跌倒受傷，但員警採證發現血跡噴濺太高，不像跌倒，老翁才改稱持拐杖打了女兒後腦3下。全案正由警五分局深入偵辦中。

昨天晚間10點許，台南市警五分局北門派出所接獲成大醫院可疑非病死司法相驗通報單，指稱顏姓女子在國賓大樓住家內意外死亡，立即派遣巡邏警力趕赴現場處理。

台南市北區國賓大樓傳出父殺女人倫悲劇。（本報資料照片）

員警到場後，與顏女同住的顏姓老翁告訴警方，女兒是自行跌倒受傷；但員警勘查現場，從死者倒地處血跡噴濺的痕跡，初步研判應非意外跌倒致死，立即封鎖現場，並通報鑑識人員到場採證，還報請台南地檢署指揮偵辦，此時老翁才坦承，持拐杖打了女兒後腦3下。

警方調查，昨天上午7時許，老翁疑因不滿女兒占用自家廁所太久，2人發生口角後，老翁為了給女兒教訓，竟利用女兒洗臉之際，以隨身拐杖敲打女兒右後腦勺，導致對方血流如注受傷倒地後，即請大樓管理員通知119出動救護車，於11時許將女兒送往衛生福利部台南醫院，隨後再轉往成大醫院救治。不過，顏女仍於昨天晚間10時02分宣告死亡。全案已依傷害致死罪嫌報請司法相驗。