高雄市鳳山區鎮北里長趙志成今（25）日早上走出服務處，竟然遭到兩名歹徒持鐵棍突襲，趙男當場濺血，其中1人被壓制逮補，另1人趁亂逃亡，警方全力追捕中。（柯宗緯翻攝）

高雄市鳳山區鎮北里長趙志成今（25）日早上走出服務處，竟然遭到兩名歹徒持鐵棍突襲，趙男當場濺血，其中1人被壓制逮補，另1人趁亂逃亡，警方全力追捕中。高市議員鍾易仲爆料，這不是單純治安事件，歹徒承認有人教唆，里長則懷疑近來處理儲能場開發案事件，懷疑是否擋人財路而遭報復。

警方調查，趙男今早8時許於服務處出門時，遭兩名男子持棍突襲，額頭被打受傷，現場民眾與警方合力將其中1人壓制，另1男子趁隙逃逸。趙男送醫治療，無生命危險。警方已組成專案小組，全力追緝逃逸之犯嫌到案說明。

鍾易仲指出，刑警退休的趙里長身手還在，當場1人對抗2男，用過肩摔壓制抓住1人，再加上其他里民見狀緊急前來幫忙，另1名男子落荒而逃。被捕男子當場承認有人教唆他行兇。趙里長自己表示未曾與人結怨，只是近來處理儲能場事情，懷疑是否擋人財路而遭報復。

鍾易仲表示，看到趙里長受傷，十分心疼，萬分憤怒。他肯定，趙里長是勇於捍衛地方權益的好里長，積極任事卻遭暴徒攻擊，真令人為他抱不平。

鍾易仲更直言，這不是單純的治安事件，要求市長陳其邁除全力追查凶手，也要把幕後教唆者繩之以法，若查不出真相、不能給趙里長和地方民眾一個真正的答案，造成人心惶惶、地方不安，陳其邁團隊必須要負最大的責任。