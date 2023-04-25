【全程影音】2個月達583件！北農藥檢超標竟放水過關 游淑慧爆「人情文化」內幕：有關係就沒關係

國民黨台北市議員游淑慧25日舉行記者會，揭露台北農產運銷公司在針對菜品進行農藥檢驗時，疑似因為供應商不同而在檢驗標準上也有所放水。游淑慧也在記者會中播放陳情人的錄音檔，直指自行購入的茼蒿農藥明顯超標，但卻能通過北農的檢驗。而經游淑慧深入調查後發現，從去年12月至今年2月，北農共檢驗2295件案件，被質譜儀檢驗出不合格的有710件，高達三成。而其中82％都被「檢驗人員自行校正」後搖身變為合格蔬果，批量高達583件。

游淑慧表示，日前有民眾向她陳情，發現自行購入的茼蒿菜中有很重的農藥，因此自費送往實驗室檢驗，結果發現農藥殘留量明顯超標，其中佈飛松與歐殺滅二類農藥均遠高於容許量，但北農官網卻顯示該批菜品檢驗結果合格。

游淑慧說，她向北農查證後，北農向她回覆是因為發現檢驗質譜儀1號機有感度下降情況，於是北農授權檢驗人員「自行」調整檢驗標準，不過游淑慧則直疑，陳情人購買的該批蔬果在當天是由質譜儀3號機所檢驗，且至今3號機都未完成檢修，北農卻另找理由搪塞，根本是在敷衍了事。

游淑慧直言，她深入調閱資料後發現，從去年12月至今年2月，北農共檢驗2295件案件，被質譜儀檢驗出不合格的有710件，高達三成；而其中82％都被「檢驗人員自行校正」後搖身變為合格蔬果，批量高達583件。不合格變合格、廢品變商品，合格率由70％大幅上升到94％，其中質譜儀1號機經手的蔬果，修正後合格率由63％大幅上升到97％。

游淑慧強調，如果北農真的是因為質譜儀檢驗出問題而校正回歸，應當對所有供應商的菜品標準一致，但游淑慧則質疑，在校正回歸後的菜品，其中更多次出現檢驗量超標3倍的改為合格，超標1倍的卻仍維持不合格，「北農把關蔬果安全是否是看人不看菜？」游淑慧說，許多北農內部人員以及供應商都私下向她抱怨，北農內部一直存在著「有關係就沒關係」的人情文化，甚至出現高層獨厚特定供應商的情況。

游淑慧也向台北市政府提出三大要求，第一是要求市長蔣萬安儘速完成北農董監事改選，包括董事長、總經理及沒有專業的副總經理人事，還北農一個零政治的專業公司經營；第二則是北農藥檢縱放問題一再發生，是否有放水圖利特定供應商？政風應立即介入調查，清查北農內部相關管理問；

第三則為重新制定質譜儀維修及檢驗機制，明確制定公開透明SOP，別讓質譜儀成為食安的擺拍工具。