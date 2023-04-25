國民黨台北市議員徐巧芯昨日在《國民大會》節目爆料，指行政院副院長鄭文燦2021年12月擔任桃園市長時，曾打電話要求合庫放貸給2家企業，經她踢爆才取消。對此，鄭文燦25日駁斥，這是子虛烏有的指控，合庫當時已經做了說明，是桃園要設置桃園青埔分行。

國民黨立委王鴻薇昨揭露前民進黨高雄市議長，現任合庫資產管理公司（ＡＭＣ）董事長蔡見興，把公股銀行變成自家金庫。蔡任命自己兒子、外甥、親信子女到合庫AMC與合庫相關企業任職，甚至還放款數十億給前家族企業親友，變相在掏空公司，「綠營政治家族寄生公營事業，公股銀行成為綠營禁臠。」

徐巧芯接著在網路節目指稱，鄭文燦2021年12月任桃園市長時，曾打電話要求合庫放貸給兩家企業，經她踢爆才取消，她痛批公股銀行都搞成一片綠油油，背後的貓膩真的要繼續追下去。

對此，鄭文燦上午出席「2023總統盃黑客松徵件啟動記者會」前受訪批評，這是子虛烏有的指控，合庫當時已經做了說明，是合庫要設置桃園的青埔分行。