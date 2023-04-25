目前市場上的記憶體模組產品，其中的電阻元件含有鉛成分，因此無法完全符合RoHS環保標準要求，需要依賴RoHS 7(c)-Ⅰ的鉛豁免條款。然而，隨著環保法規的日益嚴格，使用豁免條款已非長久之計。為了解決這個問題，宇瞻經過長時間的研發，成功開發出全球首創完全無鉛(Fully Lead-Free)記憶體模組，其所採用的全新完全無鉛電阻元件，符合RoHS環保標準也不再需要豁免條款，也不會影響原有記憶體模組的效能。這項技術突破將引領記憶體產業邁向更綠色和環保的方向，有望促進產業朝永續之路前進。

總經理張家騉表示，國際趨勢對於環境保護日趨嚴格，大量電子廢棄物衍生出的金屬汙染、中毒等議題已不容小覷。宇瞻長時間耕耘ESG議題，期望能成為電子產業在此面向的領頭羊，因此早早投入相關領域的產品研發，第一款完全無鉛(Fully Lead-Free)記憶體模組將先從DDR5開始應用，除了協助合作夥伴縮短應對法規變動的陣痛期，也能降低對生態與人體的負面影響，對於要跨入無鉛產品設計的品牌來說，是非常理想的永續零組件選項。