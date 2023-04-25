公用事業與基礎建設產業具備防禦特性與收益穩定性，林志映指出，去年底至今年第一季，科技成長型產業在大幅反彈過程中，公用基建類股見回檔休息，不過，相關投資標的提供投資者資本增值、穩健收入的投資選擇，儘管股價修正調整，仍然具備穩健經營與股息殖利率優勢，從產業的利多發展條件研判，近期公用事業類股的估值與股價回調後遭低估，提供穩健型投資人分批加碼投資的較佳時機。

台股掛牌的富邦全球入息不動產與基建ETF(00908)今早表現也優於大盤，逆勢翻紅走高。富邦入息REITs+追蹤標的指數為全球入息不動產與基礎建設指數，一次買進全球前30大高殖利率不動產及基礎建設標的，跨及澳大利亞、日本、比利時、馬來西亞、加拿大、荷蘭、法國、新加坡、德國、西班牙、香港、台灣、愛爾蘭、英國、義大利及美國，共16個市場，涵蓋全球REITs市場9成以上的覆蓋率。

全球天然氣價格及電價在今年下跌後，下半年需求帶動下可望回升，林志映指出，隨通膨定價、需求穩定的管線業者，及具備未來轉型題材的再生能源公司，都可望維持獲利能力長期向上提升，各國政府的政策支持法案，已促進包括電廠及各公用事業加速推展能源轉型發展設施的投資，並陸續帶來獲利成長的挹注，林志映說明，近期公用事業類股進入3-7月份的除權息旺季，在年初市場拉回後，也提供相關標的較佳的股息吸引力，建議投資人逢低佈局、定期定額分散投資，參與公用事業長期穩健息收優勢。