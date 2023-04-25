調查局廉政大樓火災後現場狀況(調查局提供)

調查局廉政大樓火災後現場狀況(調查局提供)

調查局廉政大樓火災後現場狀況(調查局提供)

調查局廉政大樓火災後現場狀況(調查局提供)

法務部調查局廉政大樓24日晚間發生大火，引發關注，新北市消防局火災鑑識人員25日早上9時許進入現場進行鑑識，調查局強調，有關災損及火警原因，將等火場鑑識結果出爐後，再對外說明，請外界勿多加揣測。

調查局表示，發生火災的廉政大樓，目前已進行封鎖，人員進出管制，2樓以上未受毀損，但因遭受煙燻，現正清潔處理中；目前除1樓資通安全處辦公室外，無其他文件或物品遭燒毀損害情形。

調查局表示，調查局資料庫建置於同棟大樓地下1樓，無火損及水損，重要機房設備均無損，並於災時預防性關機。調查局電力供應正常，且網路連線已逐漸恢復，同仁均平安、正常上班。

調查局指出，調查局自2008年起建置資訊安全管理系統（Information Security Management System，簡稱ISMS），並取得國際ISO 27003認證，依標準導入使用-規劃（Plan）、執行（Do）、檢查（Check）、行動（Action）四個步驟（簡稱：PDCA）應變突發事件，平時定期進行資料之本地與異地備份，並進行例行性災害資料復原演練。

調查局說，本次火災發生，調查局迅速於確認火場安全後，由同仁協同專業廠商進入機房立即確認資料庫完整無損，並依照標準作業程序進行災後復原。

至於災損及火警原因，調查局將等鑑識結果確定後，再對外說明，請外界勿多加揣測。